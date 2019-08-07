شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يجدد عقد محمود شعبان 4 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، على تمديد تعاقد محمود شعبان الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم ، لمدة أربع مواسم أضافية مع القلعة الخضراء حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019-2020

ووافق " شعبان " على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس الاتحاد وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذى ينتهى بنهاية موسم 2023-2024 .

Advertisements



694b9caa-cb5a-48d5-83e3-579cb3a21c93

و حرص مجلس إدارة الاتحاد السكندرى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة، وبالفعل مدد عقود نجومه خالد قمر ومحمد ناجى جدو ونور السيد وتم تدعيم الصفوف بلاعبين مميزين قبل خوض منافسات البطولة العربية .