- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يجدد عقد محمود شعبان 4 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووافق " شعبان " على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس الاتحاد وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذى ينتهى بنهاية موسم 2023-2024 .
694b9caa-cb5a-48d5-83e3-579cb3a21c93
و حرص مجلس إدارة الاتحاد السكندرى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة، وبالفعل مدد عقود نجومه خالد قمر ومحمد ناجى جدو ونور السيد وتم تدعيم الصفوف بلاعبين مميزين قبل خوض منافسات البطولة العربية .
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يجدد عقد محمود شعبان 4 مواسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.