شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن سمولينغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير إخباري يوم الأربعاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم رفض عرضاً من إيفرتون لضم كريس سمولينغ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرى أن الإنجليزي الدولي سمولينغ يشكل دعامة أساسية لخط الدفاع إلى جانب هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف.

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وكان لاعب قلب الدفاع سمولينغ (29 عاماً) قد وقع في ديسمبر الماضي، عقدا جديدا مع مانشستر يونايتد يقضي باستمراره مع الفريق حتى يونيو2022 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وخاض سمولينغ 24 مباراة في الدوري الممتاز بقميص مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، وقد لعب إجمالي 323 مباراة بكل المسابقات منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد، تحت قيادة مدربه السابق السير أليكس فيرغسون، في عام 2010 قادما من فولهام.

وخاض سمولينغ 31 مباراة مع المنتخب الإنجليزي لكنه استبعد من القائمة التي أعلنها المدير الفني غاريث ساوثغيت لكاس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا، ولم يجر استدعاؤه بعدها.