يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر اليوم 7-8-2019 kora live لعبة السعودية فى بطولة...

مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والبحرين اليوم 7-8-2019 في بطولة اتحاد غرب آسيا، و هى المباراة الثانية لكلا المنتخبين، منتخب السعودية لعب أولى مبارياته أمام منتخب الكويت تعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد فى كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن، منتخب البحرين استطاع تحيق أول فوز فى البطولة على منتخب الأردن بهدف نظيف، و سيسعى كل منتخب اليوم تحقيق الفوز على الأخر المباراة سوف تقام على على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل

موعد مباراة السعودية والبحرين

سيكون موعد مباراة السعودية والبحرين اليو فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت العراق و وقطر و السعودية والكويت واليمن والبحرين والاردن وسوريا السادسة والنصف بتوقيت القاهرة و منقولة عبر قنوات قناة العراقية الرياضية وايضا على قناةالأردن الرياضية، و قناة الكويت الرياضية، وقناة سوريا دراما أو القناة الفضائية السورية

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الدقيقة السابعة من الشوط الاول النتيجة التعادل السلبى