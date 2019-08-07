توقف بي اوت كيو يثير حيرة المغردين، هل توقفت beout بشكل نهائي

يتابع الكثير من راغبي مشاهدة البطولات العالمية قنوات بي اوت كيو هي مجموعة القنوات التي تسرق كل حقوق قنوات بي ان سبورت الشهيرة، حدث اليوم توقف بي اوت كيو بشكل مفاجئ في كل دول العالم، وهذا ما أثار حيرة الكثير من المشاهدين، وبدء الكثير منهم يسأل عما حدث، وقد كان السؤال الأقوى المطروح على الساحة هو هل توقفت قنوات بي اوت كيو بشكل نهائي، هل انتصرت بي ان سبورت، واستطاعت إيقاف بي اوت كيو، ننشر لكم في هذا المقال كل التفاصيل المتاحة على الإنترنت بخصوص توقف بي اوت كيو.

توقف بي اوت كيو بدون بيان رسمي من المسئولين عن البث

دون أي سابق إنذار توقف بث بي اوت كيو في جميع الأجهزة حول العالم، وبعد ذلك بدء المشاهدون في البحث عن أي بيان رسمي من المسؤولين عنها لمعرفة ما حدث، ولكن حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يكشف عما حدث، وهذا ما جعل الأمر بين احتمالين إما قنوات بي اوت كيو قد انتهت للأبد، ولن تعود مرة أخرى، أو أن هناك عمليات صيانة تتم في إجهزة بي اوت كيو، وستعود خلال ساعات.

48 ساعة تحسم مصير بي اوت كيو

بالرغم من أن الكثير من المشاهدين يتوقعوا أن تكون بي اوت كيو قد انتهت بالفعل، ولكن هناك من يقول أنه لا يوجد أي بيان رسمي من الشركة يكشف الحقيقة، وهذا يعني أنه خلال ال 48 ساعة القادمة سيعرف الجميع مصير بي اوت كيو، هل ستعود مرة أخرى للبث، أم أنها بالفعل انتهت للأبد.

Advertisements

تحدث صفحة نايل سات ( غير رسمية ) عن توقف بي اوت كيو، وقالت بالفعل كما قلنا لكم في المقال أنه التوقف قد يكون بسبب الصيانة أو أنها بالفعل نهاية بي اوت كيو في كل العالم، وفي نفس الوقت قال البعض أن إدارة بي ان سبورت قد قامت برفع الاشتراك الخاص بها، وهذا يعني أنه من المتوقع فعلا توقف بي اوت كيو بشكل نهائي، ولكننا سنتأكد خلال الساعات القليلة القادمة.