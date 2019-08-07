مدربان صربيان على طاولة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

دخل الصربيان فالدان ميلويفيتش وميودراج جيسيك ضمن دائرة اهتمامات الزمالك لتولي قيادة الفريق الأبيض في الموسم المقبل (2019-2020).

ويتفاوض مسؤولو الزمالك مع فالدان ميلويفيتش، الذي بدأ مسيرته التدريبية بقيادة تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي، وفاز معه ببطولة الكأس في موسم 2014-2015.

وتولى ميلويفيتش بعدها تدريب فريق أومونيا الصربي، ثم قاد فريق بانيونيوس اليوناني، ويقود حاليا فريق ريد ستار، وفاز معه بالدوري الصربي مرتين موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019.

من جانبه، دخل الصربي ميودراج جيسيك أيضا ضمن اهتمامات مسؤولي الزمالك، والذي تولى تدريب عدد من الأندية العربية أبرزها الصفاقسي التونسي وحقق معاه لقب عربي ووصل لنهائي الكأس.

Advertisements

وتضم قائمة المرشحين لتدريب الزمالك كلا من الصربيين فالدان ميلويفيتش وميودراج جيسيك والبرتغاليين باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك وفيريرا المدير الفني الأسبق للفريق والذي حاول الزمالك اقناعه بالعودة للفريق بالإضافة إلى الأرجنتيني رامون دياز الذي ابتعد عن الحسابات بسبب طلباته المادية والألماني توماس دول والفرنسي نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر.

وكان رئيس الزمالك، قد قرر إقالة الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة الأخيرة من الأهلي بهدف دون مقابل في ختام مباريات الدوري الممتاز النسخة الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الفترة المقبلة، وتم تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019-2020).