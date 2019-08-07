تقرير.. الزمالك يفقد 7 لاعبين في ضربة البداية بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره الصومالي ديكاداها، يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها على ملعب بتروسبورت.

ويفتقد فريق الزمالك لسبعة لاعبين خلال المباراة لأسباب مختلفة؛ حيث سيغيب محمود علاء، طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، محمد عبدالشافي، مصطفى فتحي ومحمد أوناجم

ونستعرض في التقرير التالي أسباب غياب الـ7 لاعبين:

محمود علاء

يغيب علاء عن المباراة بسبب إصابته بارتجاج خفيف في المخ تعرض له في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري، ويفضل الجهاز الفني للفريق اراحته من المباراة المقبلة على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

طارق حامد

يغيب لاعب الوسط الدولي عن المباراة بسبب حصوله على راحة بعد انتهاء الدوري خاصة وأنه لم يحصل على راحة من قبل بسبب تواجده مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية.

فرجاني ساسي

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قرر الجهاز الفني للزمالك منح التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط راحة من المباراة المقبلة أمام بطل الصومال في ظل سفره لتونس للحصول على راحة بسبب عدم حصوله على راحة كافية بعد انتهاء الدوري ومشاركته مع نسور قرطاج في أمم أفريقيا.

إسلام جابر

يعاني إسلام جابر من إصابة في عضلات البطن، منعته من المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية ليخرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى في المباراة المقبلة.

محمد عبدالشافي

يشكو اللاعب من إصابة عضلية في الفترة الحالية ويؤدي تدريبات تأهيلية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وسيغيب عن لقاء الأحد.

مصطفى فتحي

ما زال اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي بعد عودته من الإصابة التي يعاني منها في الركبة، ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية، كما احتفل فتحي بزفافه بالأمس، ومن المقرر أن يسافر لألمانيا خلال أيام للاطمئنان على إصابته.

محمد أوناجم

لا يحق للمغربي محمد أوناجم المشاركة في مباريات الدور التمهيدي والـ32 للبطولة الأفريقية في ظل قيده متأخرا في فترة القيد الثاني على أن يشارك مع الفريق في دور المجموعات.