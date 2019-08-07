مصر تخسر أمام فرنسا بمونديال اليد للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب :- محمد علام
تعرض منتخب مصر للناشئين للخسارة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 24-28، في مباراته الثانية بالمجموعة الثانية لمونديال اليد المقامة حاليا في مقدونيا
وجاء الشوط الأول متقارب المستوى بين الفريقين لكن المنتخب الفرنسي أنهاه لصالحه بنتيجة 14-12.
وأضاع لاعبي المنتخب المصري فرصة توسيع الفارق مع المنتخب الفرنسي عندما كانت النتيجة 17-16.
وأتيحت أكثر من فرصة لمنتخب مصر للتقدم في المباراة، لكن اتسم أداء بعض اللاعبين بالرعونة والتسرع في إنهاء الهجمات، بالإضافة إلى وقوع بعض اللاعبين في الأخطاء العكسية، مما أضاع على المنتخب فرصة الفوز بالمباراة، التي كانت النتيجة متقاربة خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.
وبالرغم من تألق حارس مصر عبد الرحمن حميد خلال الشوط الثاني، لكن ذلك لم يشفع للمنتخب للتغلب على المنتخب الفرنسي.
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