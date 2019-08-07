إسكواش.. ناشئات مصر تبلغ المربع الذهبي لبطولة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

واصلت ناشئات مصر طريقهن نحو الحفاظ على لقبهن كبطلات للعالم، بعد التأهل إلى قبل نهائي بطولة العالم للإسكواش للناشئات، المقامة حاليا بماليزيا.

وتأهلت ناشئات مصر إلى نصف نهائي بطولة العالم بعد التغلب على أستراليا بنتيجة 3-0 في عدد المباريات.

وتغلبت هانيا الحمامي بطلة العالم على لاعب استراليا اليكس هايدون بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، وجاءت النتائج كالتالي: (11-7، 11-5، 11-9).

بينما تغلبت جانا شيحا في المباراة الثانية على لاعب استراليا سيزي يو لي بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، وجاءت النتائج كالتالي:( 11-5، 11-6، 11-6).

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وفازت فريدة محمد بالمباراة الثالثة بنتيجة 2-0 في عدد الأشواط، وجاءت النتائج 11-8، 11-3.

وعلى جانب أخر، تأهلت ناشئات إنجلترا إلى نصف النهائي بعد التغلب على ناشئات الهند بنتيجة 3-0 في عدد المباريات.

وستلتقي ناشئات مصر في نصف نهائي بطولة العالم مع ناشئات إنجلترا وستقام المباراة غدا الخميس.

وسيلتقي الفائز من مواجهة مصر وإنجلترا، مع الفائز من مباراة هونج كونج وماليزيا في نهائي بطولة العالم المقامة حاليا بماليزيا.

وتعد ناشئات مصر هن الأكثر تتويجا ببطولة العالم للإسكواش للناشئات برصيد 8 ألقاب، بالإضافة لكونهن الأكثر فوزا ببطولة العالم للإسكواش 6 مرات على التوالي