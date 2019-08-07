مدرب حراس المنتخب الأولمبي: لا نجامل مصطفى شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أسامة عبدالكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، أن مصطفى أحمد شوبير حارس المرمى الشاب للأهلي سيكون الحارس القادم للفريق في المستقبل، مؤكدًا أنه لا صحة لمجاملته من أجل والده.

وقال عبدالكريم في ضيافة برنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس": "مصطفى شوبير مواليد 2000 قمنا بضمه للمنتخب الأولمبي بعد تألقه كحارس أساسي في دوري الجمهورية مواليد 1997، التي توج الأهلي بلقبها بفارق كبير عن أقرب منافسيه".

وأضاف: "قمنا بمتابعة مصطفى شوبير خلال مباريات بطولة الجمهورية وظهر بشكل مميز، إنه حارس موهوب وكل مشكلته بلا حرج أنه ابن أحمد شوبير (حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق)، لو كان اسمه مصطفى أحمد لاختلف الأمر".

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وأكمل: "مصطفى الحارس الرابع بعد ثلاثة حراس عمالقة في الأهلي، وهم محمد الشناوي حارس منتخب مصر، وشريف إكرامي صاحب الخبرات الكبيرة في الملاعب، وعلي لطفي أحد الحراس الموهوبين، وفي بعض الأحيان يكون الحارس الثالث أو الثاني".

وتابع: "مصطفى شوبير عمل مع هؤلاء الحراس أصحاب الخبرات تحت قيادة جهاز فني أجنبي، ولا يصح بعد كل هذا أن نقول أن هناك مجاملات لأنه ابن شوبير، هذا ليس بيده، ولا يمكن مجاملة أي لاعب على حساب الجهاز الفني أو حساب المنتخب".

وأتم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي قائلا: "مصطفى شوبير سيكون الحارس رقم 1 للأهلي في السنوات المقبلة، أمامه مستقبل كبير وهناك رضا تام في الجهاز الفني للمنتخب بإمكانياته".