أزارو يتلقى عرضا فرنسيا جديدا

ذكر موقع فرنسي، أن أحد وكلاء اللاعبين، رشح وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للانضمام إلى نادي بوردو الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار الموقع الفرنسي “ويب جيروندان” إلى أن تم اقتراح اللاعب المغربي صاحب الـ24 عامًا على النادي الفرنسي من أجل الانتقال إليه خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، وأن الصفقة تكلف خزينة النادي الفرنسي 3 ملايين يورو.

وأضاف الموقع الفرنسي أن المهاجم المغربي لايزال يمتلك عقدًا ممتدًا مع النادي الأهلي حتى عام 2021، ويمتلك في سجله الدولي مع المغربي 4 مشاركات فقط، ولم يشارك مع أسود الأطلس في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فعالياتها في مصر مؤخرًا.