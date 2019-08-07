المستبعدون من قائمة الريال أمام سالزبورغ

استبعد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، كل من الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز وماريانو دياز، من قائمته لمباراة فريقه الودية المقررة الأربعاء أمام ريد بل سالزبورغ في النمسا.

وسيغيب أيضاً عن هذا اللقاء كل من الفرنسي فيرلاند ميندي وإبراهيم دياز وماركو أسينسيو، ثلاثتهم بداعي الإصابة، في حين سينضم البرازيلي رودريغو واليابان كوبو لفريق الرديف تحت إمرة راؤول جونزاليس.

وجاء خارج القائمة كل من بيل وخاميس بعدما أوضح زيدان للنادي أنهما أصبحا خارج حساباته لهذا الموسم.

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وفي المقابل، استعاد المدرب الفرنسي لاعبين آخرين تعافوا من إصابتهم مثل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والصربي لوكا يوفيتش.

ويحصل البرازيليان كاسيميرو وميليتاو على دقائق في هذه الودية، في مشاركة ستكون الأولى لهما خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وضمت قائمة ريال مدريد كل من: كيلور نافاس، وتيبو كورتوا، وأندري لونين، وداني كاربخال، وألفارو أودريوزولا، وميليتاو، وسرخيو راموس، رافائيل فاران، وناتشو فيرنانديز، ومارسيلو، وأدريان دي لا فوينتي، وكاسيميرو، وفيديريكو فالفيردي، وتوني كروس، وإيسكو ألاركون، ولوكاس فاسكيز، وفينيسيوس، وإيدين هازارد، وكريم بنزيمة ولوكا يوفيتش.