فشل المفاوضات بين “الشياطين الحمر” وإريكسن

أكدت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية، اليوم الأربعاء، فشل المفاوضات التي جرت بين نادي مانشستر يونايتد، ولاعب وسط توتنهام، كريستيان إريكسن.

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن رغبة نادي “الشياطين الحمر” في ضم إريكسن توقفت، ولن تكون هناك أي امكانية للتوصل لاتفاق، بعدما رفض صانع الألعاب الدنماركي الرحيل إلى أي ناد آخر في “البريميير ليغ”، ولتفضيله الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.

ولايزال يمتد عقد إريكسن لموسم آخر مع “السبيرز”، وبعدها سيتمكن من الرحيل بشكل حر، رغم أن هناك امكانية في إقناع إدارة توتنهام له بالتجديد طوال الموسم.

لكن لاعب الوسط الدنماركي أكد بنفسه عقب نهاية الموسم الماضي رغبته في تغيير الأجواء.

ورغم أن موسم الانتقالات الصيفية سينتهي في إنجلترا غداً الخميس، إلا أن الأندية الإنجليزية سيكون بإمكانها بيع لاعبيها حتى سبتمبر (أيلول)، عندما سيغلق السوق في الدوريات الأوروبية الكبرى.