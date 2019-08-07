أكدت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية، اليوم الأربعاء، فشل المفاوضات التي جرت بين نادي مانشستر يونايتد، ولاعب وسط توتنهام، كريستيان إريكسن.
كشفت شبكة سكاي سبورتس أن رغبة نادي “الشياطين الحمر” في ضم إريكسن توقفت، ولن تكون هناك أي امكانية للتوصل لاتفاق، بعدما رفض صانع الألعاب الدنماركي الرحيل إلى أي ناد آخر في “البريميير ليغ”، ولتفضيله الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.
ولايزال يمتد عقد إريكسن لموسم آخر مع “السبيرز”، وبعدها سيتمكن من الرحيل بشكل حر، رغم أن هناك امكانية في إقناع إدارة توتنهام له بالتجديد طوال الموسم.
لكن لاعب الوسط الدنماركي أكد بنفسه عقب نهاية الموسم الماضي رغبته في تغيير الأجواء.
ورغم أن موسم الانتقالات الصيفية سينتهي في إنجلترا غداً الخميس، إلا أن الأندية الإنجليزية سيكون بإمكانها بيع لاعبيها حتى سبتمبر (أيلول)، عندما سيغلق السوق في الدوريات الأوروبية الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر فشل المفاوضات بين “الشياطين الحمر” وإريكسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.