مانشستر يونايتد يرفض عرض إيفرتون لضم سمولينغ

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفض عرضاً من إيفرتون لضم كريس سمولينغ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرى أن الإنجليزي الدولي سمولينغ يشكل دعامة أساسية لخط الدفاع إلى جانب هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف.

وكان لاعب قلب الدفاع سمولينغ وقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقداً جديداً مع مانشستر يونايتد يقضي باستمراره مع الفريق حتى يونيو (حزيران) 2022 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وخاض سمولينغ 24 مباراة في الدوري الممتاز بقميص مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، وقد لعب إجمالي 323 مباراة بكل المسابقات منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد، تحت قيادة مدربه السابق السير أليكس فيرجسون، في عام 2010 قادماً من فولهام.

وخاض سمولينج 31 مباراة مع المنتخب الإنجليزي لكنه استبعد من القائمة التي أعلنها المدير الفني جاريث ساوثغيت لكاس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا، ولم يجر استدعائه بعدها.