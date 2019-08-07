السيتي يبحث عن “هاتريك” جديد من البطولات

مضى مانشستر سيتي بصمت في فترة الانتقالات الصيفية، إدراكاً منه بأن تشكيلة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لا تحتاج الى تعديلات كبيرة، للذهاب بعيداً مجدداً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بحثاً عن لقب ثالث توالياً.

جمع الفريق الشمالي الذي يحتفل هذا العام بمرور 125 عاماً على تأسيسه، 198 نقطة في الموسمين الماضيين في الدوري الممتاز، وفرض نفسه القوة المهيمنة محلياً في 2018-2019، بإحراز ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة، على رغم المطاردة الشرسة من ليفربول، والذي أبقى المنافسة في “البريمرليغ” قائمة حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يرفع الـ”سيتيزنز” الكأس بفارق نقطة واحدة فقط.

في واقع الأمور، لا يتوقع النقاد أن يقدم السيتي في الموسم المقبل أداءً مغايراً عما قدمه في الموسمين الماضيين، بإشراف المحنك غوارديولا الذي يشرف على الفريق منذ صيف 2016.

الأنظار ستتركز مجدداً على المنافسة الثنائية المرجحة بين ليفربول الباحث عن لقب أول في الدوري المحلي منذ 1990، والسيتي الساعي إلى أن يكون أول فريق يتوج بلقب ثالث توالياً في الدوري الممتاز، منذ حقق ذلك غريمه مانشستر يونايتد بين 2007 و2009.

يعول السيتي على تشكيلة تمزج ببراعة بين الخبرة والموهبة في مختلف خطوط اللعب، من حراسة المرمى والدفاع، إلى محورية خط الوسط، وصولاً إلى المقدمة والنجاعة التهديفية، التغيير الأبرز في تشكيلته في الموسم المقبل سيكون افتقاده لقائد الدفاع المخضرم البلجيكي فنسان كومباني الذي طوى صفحة 11 عاماً من التفاني مع السيتي، وعاد إلى بلاده لتولي مهام التدريب مع آندرلخت، مع الدفاع عن ألوانه كلاعب أيضاً.