لامبارد “المقاتل” هل يستطيع قيادة “البلوز” لمنصة التتويج؟

يواجه لاعب الوسط الدولي السابق، فرانك لامبارد، مهمة شاقة في مغامرته الجديدة، متمثلة بالحفاظ على صورته كأيقونة لدى جماهير فريقه تشلسي، وذلك بعد عودته إلى “ستامفورد بريدج”، للإشراف على النادي اللندني، وفي رصيده موسم يتيم كمدرب.

جاء قرار التعاقد مع لامبارد كمدرب للأعوام الثلاثة المقبلة، كخيار عاطفي منطقي لتشلسي، بعد موسم متقلب حفل بالمشاكل الشخصية مع ساري الذي عجز عن كسب مودة غالبية المشجعين، وعاد اللاعب السابق إلى ملعبه بعد 5 أعوام على وداعه كلاعب بالقميص الأزرق.

واتخذ لامبارد (41 عاماً) قرار العودة في فترة صعبة يمنع خلالها على الفريق إجراء، أي تعاقدات بعقوبة من الاتحاد الدولي “فيفا” لمخالفة قواعد التعاقد مع القُصَّر الأجانب، وبعد موسم واحد فقط كمدرب لدربي كاونتي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الصعود معه إلى الدوري الممتاز.

ومن المؤكد أن جماهير تشلسي سعيدة برؤية لامبارد يتولى مهمة قيادة فريق دافع عن ألوانه طيلة 13 عاماً بين 2001 و2014، وأحرز معه 13 لقباً، بينها الدوري ثلاث مرات (2005 و2006 و2010)، ودوري أبطال أوروبا 2012، و”يوروبا ليغ” 2013.