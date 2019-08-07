عبد الشافي وجابر يوصلان برنامج الإعداد

يواصل الثنائي محمد عبدالشافي وإسلام جابر، لاعبا الزمالك تأدية البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهما للفترة المقبلة. وادي الثنائي تدريبات تأهيل بالكرة وذلك ضمن المراحل الأخيرة للبرنامج. ويواصل الزمالك تدريباته لمواجهه فريق ديكاداها بطل الصومال ، الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري ، في الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا.

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