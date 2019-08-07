مدرب حراس المنتخب الأوليمبي: لا وجود للمجاملات مع مصطفى شوبير

نفى أسامة عبدالكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، وجود أي مجاملات للحارس الشاب مصطفى شوبير. وقال عبدالكريم في تصريحات تلفزيونية "قمنا بضم مصطفى شوبير لتألقه مع الأهلي في دوري الجمهورية مواليد 1997، حيث تابعناه باستمرار، وظهر خلال البطولة بشكل جيد". 1997، حيث تابعناه باستمرار، وظهر خلال البطولة بشكل جيد". وواصل "مشكلة مصطفى إنه ابن أحمد شوبير، ولو كان اسمه مصطفى احمد لتغير الأمر، ولا يصح أن يقال أن اللاعب يتم مجاملته لأنه ابن شوبير". ولا يصح أن يقال أن اللاعب يتم مجاملته لأنه ابن شوبير". وأردف "مصطفى هو الحارس الرابع لثلاثة حراس كبار في الأهلي، وتمكن من إكتساب الخبرات منهم، وأمامه مستقبل كبير، وأعتقد إنه سيكون الحارس رقم 1 للفريق الأحمر في السنوات المقبلة".

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