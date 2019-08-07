تدريبات إضافية لحفني وشيكابالا

أدى الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول بالزمالك، تدريبات إضافية علي هامش المران المقام حاليا في النادي. وخاض الثنائي شيكا وحفني التدريبات الإضافية ، طبقا لبرنامج وضعه الجهاز الفني بقيادة طارق يحيي لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهما وتجهيزهما بشكل مثالي للفترة المقبلة. لهما وتجهيزهما بشكل مثالي للفترة المقبلة. ويواصل الزمالك تدريباته لمواجه فريق ديكاداها بطل الصومال ، الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري، في الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا.

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