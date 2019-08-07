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رئيس الأوكسا يتفقد استعدادات المغرب لدورة الألعاب الأفريقية

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تواصلت اليوم الأبعاء، الجولات التفقدية، لرئيس اتحادية الكونفدراليات الأفريقية استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية في نسختها الـ12، والتي ستقام في المغرب، خلال الفترة من 16 إلى 30

أغسطس الجاري.

وفي إطار جولات اليوم، تفقد اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، اللمسات الأخيرة لرياضتي الكانوي والكياك

والتجديف.

واستمع لشرح من الدكتور عماد البناني الأمين العام ورئيس اللجنة الفنية للدورة، ومعه المدير الفني المغربي، عن اللمسات الأخيرة بالسد الذي سيقام عليه السباقات الرياضية.

كما تفقد رئيس الأوكسا، ملاعب الكرة الطائرة والكرة الشاطئية، للاستعداد النهائي للدورة.

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