واتفورد يتعاقد مجانًا مع داني ويلبيك

أعلن نادي واتفورد اليوم الأربعاء، نجاحه في ضم داني ويلبيك لاعب آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. الجارية. وتمكن واتفورد من ضم ويلبيك في صفقة مجانية، بعدما أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع آرسنال. أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع آرسنال. وكان داني ويلبيك قد انضم إلى صفوف آرسنال في عام 2014، قادمًا من مانشستر يونايتد.

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