واتفورد يتعاقد مجانًا مع داني ويلبيك

أعلن نادي واتفورد اليوم الأربعاء، نجاحه في ضم داني ويلبيك لاعب آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفيةالجارية.
وتمكن واتفورد من ضم ويلبيك في صفقة مجانية، بعدماأصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع آرسنال.
وكان داني ويلبيك قد انضم إلى صفوف آرسنال في عام 2014، قادمًا من مانشستر يونايتد.
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