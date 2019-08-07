تعرف على قرارات الكاف بعد إعلان الترجي بطلًا لدوري الأبطال الأفريقي

اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعض من القرارات عقب إعلان الترجي بطل لدور أبطال أفريقيا 2019. وكان فريق الوداد المغربي انسحب من مباراة الإياب بالبطولة الأفريقية اعتراضًا على القرارات، ليتم إلغاء اللقاء. وبعد اعتبار الترجي بطلا لدوري الأبطال، قرر الاتحاد الأفريقي ما يلي: قرر الاتحاد الأفريقي ما يلي: - تغريم الوداد بـ 20 ألف دولار للانسحاب من المباراة و15 ألف دولار للاستعمال المفرط للشماريخ. Advertisements - تغريم حمدي المدب رئيس الترجي التونسي بـ 20 الف دولار لسلوكه الغير رياضي تجاه رئيس الكاف. الف دولار لسلوكه الغير رياضي تجاه رئيس الكاف. - الترجي سيلعب مبارتين علي ارضه بدون جمهور بسبب استخدام الادخنة والالعاب النارية وهذه العقوبة مع ايقاف التنفيذ، حيث سيتم تطبيقها في حال تكرار هذا الامر خلال ال 12 شهر القادمين. - تغريم الترجي بـ 50 الف دولار لاستخدام الالعاب النارية والشماريخ.

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