منتخب ناشئي اليد يخسر أمام فرنسا ببطولة العالم

خسر منتخب ناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 28 / 24 في اللقاء الذى جمعهما فى ثاني أيام كأس العالم المقامة فى مقدونيا . وكان قد انتهى الشوط الأول بنتيجة 14 / 12. وحقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، أمس الثلاثاء، فوزًا هاماً فى المباراة الأولي لهما في مونديال ناشئي اليد أمام منتخب السويد بنتيجة 32 /29. الأولي لهما في مونديال ناشئي اليد أمام منتخب السويد بنتيجة 32 /29. يواجه المنتخب الوطني نظيره الصيني يوم الجمعة المقبلة الساعة الثامنة والنصف، ويقع منتخب ناشئي اليد، ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

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