رسميًا.. الترجي يواجه الزمالك في السوبر الإفريقي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي في السوبر الإفريقي، والذي سيقام أيام 16 أو 17 أو 18، من أغسطس الجاري.
وكانت حسمت محكمة التحكيم الرياضة ملف أزمة حامل لقب دوري أبطال أفريقيا2019 لصالح الترجي التونسي على حساب الوداد المغربي، ورفضت قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة المباراة.
يذكر أن نادي الزمالك تأهل إلى نهائي السوبر الأفريقي بعد تتويجهببطولة الكونفدرالية بفوزه على نهضة البركان المغربي بركلات الترجيح 5-3.
وتعد مواجهة الترجي أمام الزمالك هي ثاني مواجهة له أمام فريق مصري، بعد أن توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا في نسخة 2018 بعد الفوز على نظيرة الاهلى المصري بنتيجة 3/0 على ملعب رادس فى إياب نهائى البطولة.
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