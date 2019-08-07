تأجيل إعلان اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موافقة مبدئية على تشكيل لجنة لإدارة اتحاد الكرة، على أن يتم الإعلان عنها عقب لانتهاء عيد الأضحى المبارك. لانتهاء عيد الأضحى المبارك. كما تأجل الإعلان عن المدرب الجديد والجهاز الفني لمنتخب مصر، نظراً للأحداث الجارية بعد حادث معهد الأورام. نظراً للأحداث الجارية بعد حادث معهد الأورام. وسيقوم العميد ثروت سويلم بعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تشكيل الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب، وأخر التطورات بشأن مسابقة دوري الدرجة الثانية.

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