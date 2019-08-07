الكاف يعلن الترجي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الترجي بطل لدور أبطال افريقيا 2019، بعد قراره بعدم إعادة المباراة النهائية بين الفريق التونسي والوداد المغربي. الفريق التونسي والوداد المغربي. وكانت مباراة الإياب انتهت بتقدم الترجي التونسي بهف دون رد، بعد إلغاء المباراة، على أن يتم إعادتها عقب كأس الأمم الافريقية، قبل أن يصدر الإتحاد الافريقي قرار بإعتبار الوداد مهزوماً ومنح الترجي كأس البطولة. رد، بعد إلغاء المباراة، على أن يتم إعادتها عقب كأس الأمم الافريقية، قبل أن يصدر الإتحاد الافريقي قرار بإعتبار الوداد مهزوماً ومنح الترجي كأس البطولة.

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