رياضة | إريكسن يقرب بوجبا من ريال مدريد

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تواصل نادي مانشستر يونايتد لاتفاق مع كريستيان إريكسن لتمثيل صفوف الفريق حتى 5 مواسم مقبلة ويتبقى فقط أن يتم التواصل مع توتنهام حول الأمور المادي حيثُ يطلب النادي الحصول على 90 مليون يورو ومن ثم سيسمح له بالرحيل.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن إريكسن يعد تدعيماً لصفوف مانشستر يونياتد الذي يرغب مدربه في التواجد بالمراكز الأربعة الأولى أما توتنهام حالياً يتفاوض مع بديل الدنماركي وهو فيليب كوتينيو من برشلونة.