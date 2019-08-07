رياضة | إريكسن يقرب بوجبا من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إريكسن يقرب بوجبا من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل نادي مانشستر يونايتد لاتفاق مع كريستيان إريكسن لتمثيل صفوف الفريق حتى 5 مواسم مقبلة ويتبقى فقط أن يتم التواصل مع توتنهام حول الأمور المادي حيثُ يطلب النادي الحصول على 90 مليون يورو ومن ثم سيسمح له بالرحيل.
وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن إريكسن يعد تدعيماً لصفوف مانشستر يونياتد الذي يرغب مدربه في التواجد بالمراكز الأربعة الأولى أما توتنهام حالياً يتفاوض مع بديل الدنماركي وهو فيليب كوتينيو من برشلونة.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة إتمام الاتفاق بين الناديين قبل إغلاق سوق انتقالات البريميرليج فأن بول بوجبا سيكون أمام حرية مغادرة أولد ترافورد والذهاب إلى ريال مدريد الذي يمكن أن يسجل لاعبين حتى يوم 2 سبتمبر القادم.
وكان ريال مدريد قريباً من ضم بعض اللاعبيم خلال الفترة الحالية مثل فان دي بيك لاعب وسط أياكس بالإضافة إلى حلم فلورنتينو بيريز بالتوقيع مع بوجبا نجم منتخب فرنسا.