رياضة | الجماهير تفاجئ محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجماهير تفاجئ محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي هو أكثر لاعب وسط تم اختياره للعبة "فانتازى بريميرليج"، قبل يومين من إنطلاق الدوري الإنجليزي 2019-2020.

ونشر حساب "فانتازي بريميرليج" على تويتر قائمة أكثر لاعبى الوسط الذين تم اختيارهم قبل بداية الموسم الجديد، وجاء محمد صلاح في الصدارة بنسبة 38.9% من الفرق التى تم تشكيلها للموسم الجديد.

وجاءت قائمة أكثر لاعبي الوسط اختيارًا في "فانتازي بريميرليج" كالتالى:

محمد صلاح - ليفربول 38.9%

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رحيم سترلينج ـ مانشستر سيتي 31.1%

برناردو سيلفا - مانشستر سيتى 27.1%

ويلفريد زاها - كريستال بالاس 24.5%

ريان فرايزر - بورنموث 20.1%