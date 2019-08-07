رياضة | ريال مدريد يطعن برشلونة ويقدم أول عرض رسمي لصفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يطعن برشلونة ويقدم أول عرض رسمي لصفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد بدأ منذ يوم أمس في المفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يريد الأخير بيع نيمار للريال، لا لبرشلونة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ريال مدريد يتقدم بعرض رسمي لـباريس سان جيرمان، وقد تمثل العرض في مبلغ 120 + النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وعلى ذلك فإن الاتفاق وشيك وفلورنتينو بيريز يعمل جاهداً لأتمام الصفقة وينتظر الريال موفقة نيمار الذي يريد الانتقال الى برشلونة والنادي يتوقع ان يظل نيمار ثابتاً في رغبته الانتقال الى برشلونة.