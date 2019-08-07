رياضة | باريس سان جيرمان يصدم برشلونة.. ويُحدد فريق "نيمار" الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يصدم برشلونة.. ويُحدد فريق "نيمار" الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية أن باريس سان جيرمان يفضل إنتقال البرازيلي "نيمار" لاعب الفريق إلي نادي ريال مدريد عن إنتقاله لناديه السابق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي البرشلوني الموثوق به جيرارد روميرو في تصريحات لإذاعة " RAC 1" أن باريس سان جيرمان علي استعدادا تام للموافقة على انتقال "نيمار" إلي ريال مدريد وليس برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأرجع "روميرو" سبب تفضيل باريس سان جيرمان انتقال اللاعب البرازيلي لريال مدريد عن عودته لبرشلونة، بسبب العلاقة السيئة بين النادي الكتالوني والنادي الباريسي خلال الفترة الحالية.

يذكر أن برشلونة وريال مدريد يتنافسان بقوة لحسم صفقة البرازيلي نيمار خلال الأيام الحالية.