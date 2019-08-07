رياضة | إنتر ميلان يعاود محاولاته للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

قدّم نادي إنتر ميلان الإيطالي عرضًا جديدًا من أجل ضم النجم الودلي البلجيكي روميلو لوكاكو، من مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث أن إدارة الإنتر أصبحت واثقة من إتمام الصفقة، بعد أن حاول لوكاكو إنهاء انتقاله وإنتر الآن ينتظر رد يونايتد.

وقال الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" أن إنتر ميلان قدم عرضاً جديداً للتعاقد مع روميلو لوكاكو بـ 70 مليون يورو + عدة إضافات من أجل الاقتراب من المبلغ الذي اشترطه يونايتد والمقدر بـ 83 مليون يورو.

وعلى ذلك فإن النادي الإيطالي ينتظر رداً من مسؤولي اليونايتد، والذي من المفترض أن يصل خلال الساعات القليلة القادمة.