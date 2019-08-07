رياضة | زيدان يعلن عن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ريد بول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلن عن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ريد بول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة سالزبورج النمساوي، التي تنطلق بعد قليل، على أرضية ملعب "ريد بول آرينا سالزبورج"، في إطار استعدادات الملكي للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد لمواجهة سالزبورج كالتالي:

كورتوا ، كارفاخال ، ميليتاو ، فاران ، راموس ، مارسيلو ، كاسيميرو ، كروس ، ايسكو ، ايدين هازارد ، كريم بنزيما.