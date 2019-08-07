رياضة | منتخب مصر يخسر أمام فرنسا في ثاني مواجهاته بطولة العالم لناشئي اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يخسر أمام فرنسا في ثاني مواجهاته بطولة العالم لناشئي اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر منتخب مصر لكرة اليد امام فرنسا بنتيجة 28-24 ، في ثاني مبارياته ببطولة العالم لناشئي اليد و التي تستضيفها مقدونيا في الفترة من 6 اغسطس وحتى 18 من الشهر نفسه.

وكان منتخب مصر قد افتتح مواجهاته امام السويد امس بالفوز 32-29.

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و يقع منتخب الناشئين ضمن المجموعة الثانية التى تضم: فرنسا والسويد والمجر وكندا والصين تايبيه.

تضم البعثة: عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

وتضم قائمة اللاعبين: عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.