رياضة | باريس سان جيرمان يحدد شروطه للموافقة على رحيل نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحدد شروطه للموافقة على رحيل نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد شروطه للموافقة على رحيل نجمه نيمار دا سيلفا نجم الفريق إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة RAC1 العالمية بأن PSG طلب ضم كلا من ثلاثي برشلونة راكيتيتش وأومتيتي وديمبلي بالإضافة إلى مبلغ من المال من أجل الاستغناء عن نيمار.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن نيمار قرر عدم الاستمرار مع النادي الفرنسي والرحيل عنه في الميركاتو الصيفي الحالي والعودة إلى برشلونة.