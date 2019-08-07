رياضة | توني كروس يكشف: لهذا السبب رفضت الإنتقال لمانشستر يونايتد

وقال كروس في تصريحات صحفية: "لقد كان اجتماعًا لطيفًا تحدّثنا فيه كثيرًا عن أسلوب وخطة يونايتد وكان الأمر مقنعًا لي. وفي النهاية اتفقنا شفيهًا على الانتقال لـ يونايتد".

ويُكمل كروس: "لا أقلق عادةً عمّا سيحدث في المستقبل. نعم كنت قريبًا جدًا من الانتقال ليونايتد، ولكن لم يتم الأمر في النهاية".

وأكمل: "أستطيع أن أؤكّد بأن يونايتد لن يتمكّن من تحقيق ٣ بطولات لدوري أبطال أوروبا، لا يمكنك الذهاب ليونايتد فقط لتلعب موسم واحد أو موسمين، ولكن لم يكن يونايتد نادٍ تلعب له حتى نهاية مسيرتك، وبما أن اللاعب والنادي يجب أن يتشاركا فكرة واضحة فقد وقّعت لريال مدريد حتى عام ٢٠٢٣".