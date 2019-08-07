رياضة | رسمياً.. الكاف يعلن الترجي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الكاف يعلن الترجي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالإعلان عن فوز الترجي التونسي في مباراة العودة بدوري أبطال أفريقيا 2018-2019، ليصبح الفريق التونسي هو بطل نسخة دوري أبطال إفريقيا 2019.

وأعلنت لجنة الانضباط قراراتها فيما يخص مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تكونت من بندين كما يلي:

الترجي التونسي: تذكير رئيس نادي الترجي التونسي السيد حمدي المؤدب بتوقيع غرامة قيمتها 20 ألف دولار، بسبب افعاله ضد احمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقي، وسيلعب الترجي مباراتين مقبلتين على أرضه بدون جماهير في بطولة افريقيا بسبب الاستخدام المبالغ فيه للصاوريخ والشماريخ، لكن تم تأجيل تنفيذ هذا القرار ما لم يقع أي تجاوز خلال 12 شهرًا مقبلًا، مع غرامة بقية 50 ألف دولار.

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الوداد الرياضي: خسارته لمباراة الاياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتوقيع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار على الفريق المغربي بسبب اللإنسحاب من اللقاء، وغرامة 15 ألف دولار على استخدام الشماريخ والأدخنة.

وقامت المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء قرار المكتب التنفيذي الخاص بإعادة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال لعدم الاختصاص وطالبت اللجان المختصة بالنظر في القضية.

ويستطيع أي من الناديين أن يتحول إلى لجنة التظلمات في الأيام المقبلة ثم المحكمة الرياضية الدولية من أجل التظلم ضد القرار الصادر من لجنة الانضباط.