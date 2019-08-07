رياضة | كوتينيو يرفض عرض توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يرفض عرض توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية آخر تطورات رحيل البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ نجم ​برشلونة​ والعروض التي وصلته في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن كوتينيو ارتبط بالرحيل عن البرسا وأنه نال اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية على رأسهم ​توتنهام​ الذي عرض ضمه على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن كوتينيو رفض الإنضمام إلى توتنهام لأنه لا يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كوتينيو عاش موسمًا صعبًا مع البلوجرانا وفشل في تقديم المستوى المأمول منه وواجه انتقادات لاذعة من جماهير الكامب نو.