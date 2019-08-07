رياضة | مانشستر يونايتد يكشف السبب وراء عدم التعاقد مع إيركسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يكشف السبب وراء عدم التعاقد مع إيركسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أنه توقّفت المحادثات بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وممثلي النجم الدانماركي كريستيان إريكسن، حيث ترى إدارة يونايتد أن اللاعب يُفضّل الانتقال للدوري الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أنه تستمر المفاوضات حول جلب لاعبين آخرين ولكن من المحتمل عدم تعاقد النادي مع أي لاعب جديد.

ومن الجدير بالذكر ان المدرب اولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر متقبّل وراضٍ إن انتهى سوق يونايتد بهذا الشكل.

وعلى ذلك فإنه ما زال مانشستر يونايتد ينظر إلى أهداف أخرى، بالرغم من أن احتمال حدوث صفقة جديدة ليس كبيراً.