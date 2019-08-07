رياضة | بعد حركته الاستفزازية.. عبد الله عطيف يعتذر إلى حسين عبد الغني وجماهير الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حركته الاستفزازية.. عبد الله عطيف يعتذر إلى حسين عبد الغني وجماهير الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر عبدالله عطيف، لاعب خط وسط نادي الهلال، إلى حسين عبدالغني، قائد الأهلي، بعد مباراة الفريقين أمس في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، والذي فاز فيها الهلال على الأهلي، بأربعة أهداف لاثنين، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكان عطيف قد تشاجر مع عبدالغني، في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة، حيث أشار نجم الهلال، برقم 4 في وجه قائد الأهلي، الذي قام بتدخل عنيف عليه.

Advertisements

ونشر عطيف عبر حسابه موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اتقدم بالاعتذار إلى الكابتن المتألق حسين عبدالغني، حتى وإن أخطأ هو في حقي".

وأضاف: "في المباريات، تحدث أمور كثيرة، تنتهي بمجرد إطلاق الحكم، صافرة ختام الـ90 دقيقة".

كما اعتذر عبدالله عطيف، إلى جمهور الأهلي، مؤكدًا أنه تعلم قيم الاعتذار والتسامح، من نادي الهلال، وجماهيره العظيمة.