رياضة | مفاجأة.. زيدان يتسبب في إفساد صفقة ريال مدريد الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. زيدان يتسبب في إفساد صفقة ريال مدريد الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الإعلامية الاسبانية فينيستا جارسيا عن مفاجأة صادمة لعشاق نادي ريال مدريد بخصوص صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

وأكدت "جارسيا" في تصريحات اليوم الأربعاء، على صعوبة إنتقال "نيمار" إلي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وأضافت أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرفض التعاقد مع "نيمار" ولا يريد اللاعب في تشكيلة الفريق الملكي بالموسم الجديد.

وأوضحت أن "زيدان" يستهدف الحصول على خدمات مواطنه الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن ريال مدريد يتفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات "نيمار" خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه يواجه منافسة شرسة من جانب غريمه برشلونة لحسم الصفقة.