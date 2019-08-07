اونلاين | يلا Red Bull Salzburg شووت لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالزبورج بث مباشر real madried تابع لايف يلا شوت ريال مدريد HD

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يلتقي ريال مدريد الإسبانى وريد بول سالزبورج النمساوى اليوم، الأربعاء، ضمن المباريات الودية إستعداداً للموسم الجديد والذى سينطلق الشهر الجارى.

وستقام المباراة فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة وستنقل المباراة عبر قنوات be IN Sports وقناة ريال مدريد.

ويذكر أن فريق ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان يسعى للفوز خلال اللقاء بعد النتائج السلبية التى قدمها الفريق خلال المباريات الودية السابقة من أجل إطمئنانجماهير فريقه قبل بداية الدورى الإسبانى.

ويسعى زيدان للإستقرار على تشكيل الفريق بعد الإنتدابات الجديدة والذى يعد أبىزها ضم إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي.