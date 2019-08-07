اونلاين | kora on tv يلا شوت مباراة ريال مدريد وسالزبورج بث مباشر شووت ريال مدريد ضد سالزبورج اليوم مجانا رابط cool kora لايف

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مشاهد البث المباشر لمواجهة ريال مدريد وريد بول سالزبورج KOORA ONLINE، عندما يصطدم الميرنجي بنظيره ريد بول، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

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ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وريد بول حصريًا KORA GOAL، عند انطلاقها في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويقدم لكم “الخليج 365 الرياضي” بث مباشر للمباراة التي ينتظرها عشاق الكرة العالمية، وخاصة محبي الكرة الإسبانية، لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريد بول بث مباشر KORA LIVE، للاستمتاع عبر كورة أون لاين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريد بول من خلال yalla shoot live، ويسعى النادي الملكي للاستعداد جيدًا للموسم الجديد، حيث يفتتح الريال مشواره في الدوري أمام سيلتا فيجو يوم 17 من أغسطس الجاري، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.