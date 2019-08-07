اونلاين | بلس يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالزبورج بث مباشر كورة ستار BEIN SPORT مجانا لايف REAL MADRID

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلس يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالزبورج بث مباشر كورة ستار BEIN SPORT مجانا لايف REAL MADRID والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد البث المباشر لمواجهة ريال مدريد وريد بول سالزبورج KOORA ONLINE، في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريد بول حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ الميرنجي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: كورتوا

في الدفاع: مارسيلو، ناتشو، راموس، أودريوزولا

Advertisements

في الوسط: إيسكو، مودريتش، توني كروس

في الهجوم: هازارد، بنزيما، فينسيسوس جونيور.

ويقدم لكم “الخليج 365 الرياضي” تغطية مباشرة للمباراة، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريد بول بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين.

بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot، ويذكر أن ريال مدريد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الودية الأخيرة أمام نظيره فنربخشة التركي.