اونلاين | يلا شوت real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالزبورج بث مباشر yalla shoot تابع لايف يلا شوت ريال مدريد اليوم

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره ريد بول النمساوي، في المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن استعدادات الملكي للموسم الجديد.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام السابعة مساء الأربعاء الموافق 7 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وريد بول بث مباشر kora live، ويتطلع الميرنجي لتجهيز جميع لاعبيه قبل انطلاق مسابقة الدوري الإسباني، والوقوف على مدى جاهزية صفقاته الجديدة، ويأتي على رأسها الدولي البلجيكي إيدين هازارد.

ويختتم الملكي مبارياته الودية أمام روما الإيطالي، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريد بول حصريًا KORA GOAL.