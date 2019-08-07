اونلاين | رابط Sport TV مشاهدة مباراة ريال مدريد كورة لايف بث مباشر kora live مباراة ريال مدريد وسالزبورج Real marid

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن استعدادات الميرنجي للموسم الجديد.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام السابعة مساء الأربعاء الموافق 7 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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وسيتم بث المباراة حصريًا عبر قنوات Real Madrid TV، وbeIN SPORTS HD 1، وSport TV 3 البرتغالية، وArena Sport 2 الصربية، وArena Sport 2 HD Cro الكرواتية.

ويسعى ريال مدريد لتجهيز جميع لاعبيه قبل انطلاق مسابقة الدوري الإسباني، والوقوف على مدى جاهزية الصفقات الجديدة، وعلى رأسها الدولي البلجيكي إيدين هازارد.

ويأمل الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق نتيجة وأداء كبير أمام الفريق النمساوي، من أجل الوقوف على التشكيل الأساسي في الموسم الجديد، قبل نهاية مبارياته الودية، ووالتي ستختتم أمام روما اليطالي.