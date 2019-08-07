اونلاين | bein real مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالزبورج يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم رابط يلا شوت الجديد لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر bein real مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالزبورج يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم رابط يلا شوت الجديد لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريال مدريد مع فريق سالزبورج اليوم الأربعاء 7 يوليو، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، والذي سيبدأ في منتصف شهر أغسطس الجاري.

وسوف تقام مباراة فريق سالزبورج وفريق ريال مدريد في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويرغب ريال مدريد مع زين الدين زيدان مدربه في تحقيق الألقاب في الموسم المقبل، خاصة بعد عدم الفوز بأي بطولة في الموسم الماضي، ورحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس.

يذكر أن فريق ريال مدريد قد نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لثلاث نسخ متتالية، قبل أن يخوض الموسم الماضي بشكل كارثي.