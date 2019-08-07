الان تتابع “كاف” يعلن الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اعتبار الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2018 – 2019. وجاء قرار لجنة الانضباط بعد الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، في وجود مسؤولي الترجي والوداد البيضاوي المغربي لمناقشة أحداث إعادة مباراة إياب نهائي الأبطال.

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