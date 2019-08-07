كلوب: البعض أساء تفسير تصريحاتي عن غوارديولا

اوضح المدرب الالماني لنادي ​ليفربول​ الانكليزي ​يورغن كلوب​ تصريحاته ضد المدرب الاسباني بيب غوارديولا وسياسة التعاقدات في سوق الانتقالات مع ​مانشستر سيتي​ في الفترة الماضية.

ويرى كلوب أن تصريحاته قد أسيء فهمها من قبل البعض، مؤكدا أنه من الصعب للغاية تقوية فريق فاز للتو ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لعدم امتلاكه المال الكافي لتدعيم صفوفه.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية تصريحات كلوب التي على الشكل التالي: "البعض أساء تفسير تصريحاتي عن غوارديولا ومانشستر سيتي".

وأضاف: "عندما قلت أننا بحاجة لدفع ثمن الفواتير القديمة، فهذا طبيعي، واعتبره الناس نقدًا للأندية الأخرى التي تنفق الكثير من الأموال، لكني كنت أوضح فقط موقفنا بعد إنفاقنا أموالا كثيرة في الموسم الماضي".

واختتم: "في رأيي، اللاعبين الجدد ليسوا الحل الوحيد لتقوية الفرق، بسبب تكلفتهم الضخمة في الوقت الحالي، وليس لدينا الأموال لفعل ذلك وإنفاق 150 أو 200 مليون جنيه إسترليني بسهولة لاختيار اللاعبين الذين نحتاجهم".