ريال مدريد يزيد الشكوك حول مستقبل بايل

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قام نادي ريال مدريد الإسباني وبخطوة مفاجئة بسحب قميص الدولي الويلزي غاريث بايل جناح النادي الملكي من متجر الفريق، ليزيد الشكوك حول مستقبله مع الميرينغي.
وقام النادي الملكي بسحب قمصان الويلزي من متجر النادي، حيث لم يعد متوفراً للجماهير.
وكان النفاثة الويلزية في طريقه الى الدوري الصيني هذا الصيف، الا ان النادي الملكي رفض العرض في اللحظات الأخيرة وقام زين الدين زيدان باستبعاده أيضاً من قائمة الفريق التي ستواجه ريد بول سالزيبورغ النمساوي ودياً.
يذكر ان الدولي الويلزي قد خرج كلياً من حسابات مدرب الفريق زيدان للموسم المقبل.
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