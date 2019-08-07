ميليتو منزعج من طريقة التعامل مع إيكاردي

تطرق مهاجم ​الإنتر​ السابق ورجل الثلاثية عام 2010 مع النيراتزوري ​دييغو ميليتو​ إلى الوضع الذي يعيشه مواطنه ​ماورو إيكاردي​ مع الفريق بعد أن تم إستبعاده ووضعه على لائحة البيع هذا الصيف.

وقال ميليتو في تصريحات نشرها موقع غول الإيطالي: "يزعجني ما يحصل معه، كيف يمكن للاعب مثله أن تكون نهايته مع الإنتر بهذا الشكل".

وأضاف ميليتو: "لقد لعبنا سويا لعام واحد خلال موسمي الأخير مع الإنتر، وأشعر بالأسف لشخص مثله أن تكون نهايته كهذا بعد كل ما قدّمه، من الواضح للجميع أن هذه القضية يجب أن لا تُدار بهذا الشكل، أنا دائما مع أن يبقى اللاعبون الكبار في أنديتهم وفي حال رحلوا يجب أن تكون النهاية سعيدة دون مشاكل".