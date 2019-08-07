شمايكل: رحيل لوكاكو عن اليونايتد سيفيد الطرفين

أشار لاعب مانشستر يونايتد السابق بيتر شمايكل إلى أن رحيل روميلو لوكاكو عن الأولد ترافورد هذا الصيف سيكون مفيدًا لجميع الأطراف.
وقال شمايكل: "في نهاية اليوم، إذا كان لديك شخص مثل لوكاكو، عليك أن تلعب بطريقة معينة. إنه لاعب مهيمن للغاية. إذا كان لا يريد أن يلعب في النادي، فهذا يجعلك حرًا للعب بطريقة أخرى".
وأضاف: "لذلك هي فرصة للنادي، بالإضافة إلى كونه حزين للغاية. بمجرد أن يقول أنه لا يريد أن يكون هنا، لا أعتقد أنه من المفيد لأي شخص أن يجبره على البقاء. أنا متأكد من أنه سيتم حلها".
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